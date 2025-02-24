FT: Зеленский накричал на главу Минфина США Бессента на встрече в Киеве

Фото: wladyslawmus/123RF

Президент Украины Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента в ходе его визита в Киев. Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Financial Times, инцидент произошел во время обсуждения сделки по украинским ресурсам.

По данным СМИ, напряжение на встрече резко выросло, когда Бессент представил документ, требующий от Украины компенсировать США 500 миллиардов долларов. В какой-то момент из кабинета начал доноситься хриплый крик, и голос явно принадлежал президенту Украины, сказано в сообщении. По словам свидетеля встречи, Зеленский был чрезвычайно зол.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп обвинил власти Украины в грубом обращении с главой американского Минфина. Как заявил политик, Зеленский во время приезда Бессента "спал и был не доступен".

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает подписания с Украиной сделки по ископаемым на этой неделе. Соответствующую сделку Трамп предложил Зеленскому в обмен на поддержку США.

До этого СМИ сообщали, что лидер Украины не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его американцам.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с США соглашение о полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Он отметил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию.