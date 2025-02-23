Уиткофф: США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на грядущей неделе

Фото: depositphotos/erik3804

Вашингтон ожидает, что соглашение по ископаемым будет заключено с Киевом на следующей неделе, рассказал CNN спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

"Вы видели, как Владимир Зеленский колебался в своих обязательствах по этому вопросу неделю назад. Послал сообщение, что он больше не колеблется. Я думаю, есть причина, по которой он не колеблется. Это потому, что он понимает, что мы сделали так много, и это соглашение должно быть подписано", – высказался он.

Ранее американский президент Дональд Трамп предложил Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Однако лидер Украины не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его американцам.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с США соглашение о полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Он отметил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию.

