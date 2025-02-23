Глава офиса Зеленского: новый раунд переговоров Украины и США состоится 23 февраля

23 февраля, 17:04Политика
Фото: 123RF/wladyslawmus
Второй раунд переговоров Украины с представителями США состоится 23 февраля, заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет РИА Новости.
Во время выступления на форуме, трансляция которого велась на YouTube-канале офиса Зеленского, он подтвердил, что покидает мероприятие из-за участия в новом раунде.
При этом Ермак не раскрыл темы и деталей предстоящей встречи, однако подтвердил, что диалог по поводу соглашений с США по ископаемым продолжается.
"Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный процесс… А он может длиться день, а может месяцы", – заявил политик.
Также глава офиса Зеленского указал, что данное соглашение должно отвечать национальным интересам Украины, но и быть интересным партнерам страны.
В начале февраля американский президент Дональд Трам предложил Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.
Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.
В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.
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