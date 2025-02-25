FT: Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США

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Украина согласилась на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, сообщила газета Financial Times, сославшись на украинских чиновников.

Как выяснили журналисты, это произошло после того как США отказались от требований на право получать потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации данных ресурсов.

В начале февраля президент США Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку с американской стороны в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны. По словам Трампа, долг в десятки миллиардов долларов, которые США вложили в Украину, должен гарантироваться ценным сырьем.

На тот момент Зеленский отказался подписывать эти документы. В Киеве сообщили о желании доработать проект соглашения. Однако накануне в ходе встречи "Большой семерки" украинский лидер заявил, что планирует подписать соглашение о полезных ископаемых. Он добавил, что команды Украины и США "очень продуктивно работают" по данным договоренностям.