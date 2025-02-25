ЕС заявил о намерении реализовать соглашение с Киевом по ресурсам

Фото: 123RF/janeuk86

Евросоюз планирует реализовать собственное соглашение с Киевом на фоне переговоров Украины и США по полезным ископаемым, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

"У нас есть меморандум о взаимопонимании с Украиной по полезным ископаемым, который был заключен несколько лет назад, и мы твердо намерены его реализовывать", – цитирует его РИА Новости.

Ренье также отметил, что в Брюсселе видели сообщения о переговорах между Вашингтоном и Киевом. Однако он не уверен, что США направили официальное уведомление европейским властям об этих переговорах.

Более того, представитель ЕК подчеркнул, что никакое новое соглашение с Украиной в обход США в Брюсселе не готовится, так как ЕС не соревнуется со Штатами.

Сделку по получению редкоземельных металлов и других ресурсов Украины в обмен на помощь США американский лидер Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале февраля. По словам республиканца, долг в десятки миллиардов долларов, которые Вашингтон вложил в Киев, должен гарантироваться ценным сырьем.

Однако тогда Зеленский отказался подписывать эти документы. В Киеве сообщили о желании доработать проект соглашения, передавали СМИ.

Позднее украинский лидер заявил, что планирует одобрить сделку после прибытия в Вашингтон. Зеленский добавил, что команды Украины и США "очень продуктивно работают" по экономическому соглашению.

