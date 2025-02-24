Путин допустил сотрудничество с США по редкоземельным металлам в новых регионах РФ

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Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии, заявил Владимир Путин.

"Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там", – сказал российский лидер в эфире телеканала "Россия 1".

Путин добавил, что Москва готова предложить американским административным структурам и компаниям совместную работу по редкоземельным металлам, если бы те проявили такой интерес.

При этом российский лидер подчеркнул, что соглашение США и Украины по такого рода ресурсам никак не касается Россию. В это же время страна обладает на порядок большими запасами редкоземельных ресурсов, чем Украина. В частности, РФ является одной из стран-лидеров по запасам таких ресурсов.

"Они у нас имеются и на Севере, в Мурманске, и на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, и на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, и в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты", – сказал Путин.

В это же время редкие металлы очень важны для современных отраслей экономики. Но Россия пока еще мало делает в этом направлении, посетовал президент.



"Должны делать больше", – заключил президент.

Между тем Путин призвал наладить в стране полный цикл переработки редкоземельных металлов. Этого необходимо достичь в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" к 2030 году, уточнял президент. В рамках нацпроекта предложено кратно нарастить выпуск высокотехнологичных товаров на основе редких и редкоземельных металлов.

