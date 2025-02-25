Трамп назвал странным вопрос о помощи Украине после завершения конфликта

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Президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос о передаче помощи Украине после завершения конфликта, передает "Радио 1".

На пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что Соединенные Штаты в процессе конфликта вложили в Украину порядка 350 миллиардов долларов. Эту сумму глава Штатов оценил как "довольно большую".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. Он напомнил, что помощь от Штатов Украина получала в виде гранта. Как пояснил политик, цифра в 500 миллиардов долларов появилась во втором варианте соглашения по украинским ископаемым.

В начале февраля Трамп предложил украинскому лидеру поддержку Штатов в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны. Однако позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке. В Киеве заявили, что проект соглашения необходимо доработать, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.

Между тем председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он утверждает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.