25 февраля, 23:20Политика
Белый дом заявил, что сделка по Украине оставит стороны "немного несчастными"
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Хорошая сделка по урегулированию конфликта на Украине оставит ее участников "немного несчастными". Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, американский лидер Дональд Трамп знает, как заключать сделки и что для этого нужно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров.
"Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными", – приводит РИА Новости слова Ливитт.
Она отказалась обсуждать какие-либо уступки сторон, которые предлагает команда Трампа во время переговоров.
Ранее Трамп сообщил, что движение к урегулированию украинского конфликта довольно быстрое. Американский лидер подчеркнул, что считает своим приоритетом прекращение огня на Украине и, в конечном счете, достижение постоянного мира.
США намерены обсудить с Россией, на что готова пойти Москва для украинского урегулирования, на следующих переговорах, отметил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, на прошедших переговорах в Эр-Рияде РФ показала свою заинтересованность в урегулировании конфликта на справедливых условиях.
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