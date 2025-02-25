Госсекретарь Рубио: США и РФ обсудят украинское урегулирование на следующих переговорах

25 февраля, 06:57Политика
Фото: 123RF/diy13
США намерены обсудить с Россией, на что готова пойти Москва для украинского урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с Breitbart News.
Он отметил, что на прошедших переговорах в Эр-Рияде Россия показала свою заинтересованность в урегулировании конфликта на справедливых условиях. Однако представители государств не обсуждали конкретные условия.
"Поэтому следующим шагом будет встретиться с ними опять на определенном этапе, собрав правильных людей, и приступить к определению того, что потребуется от России, чтобы прекратить конфликт", – добавил американский госсекретарь.
Кроме того, ту же тему Штаты хотят обсудить с Украиной, подчеркнул Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что движение к урегулированию украинского конфликта довольно быстрое. Американский лидер подчеркнул, что считает своим приоритетом прекращение огня на Украине и, в конечном счете, достижение постоянного мира.
Кроме того, Трамп отмечал, что ведет серьезные переговоры с Владимиром Путиным относительно завершения украинского конфликта.
Песков заявил, что в России видят стремление США понять причины конфликта на Украине