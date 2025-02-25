Госсекретарь Рубио: США и РФ обсудят украинское урегулирование на следующих переговорах

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США намерены обсудить с Россией, на что готова пойти Москва для украинского урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с Breitbart News.

Он отметил, что на прошедших переговорах в Эр-Рияде Россия показала свою заинтересованность в урегулировании конфликта на справедливых условиях. Однако представители государств не обсуждали конкретные условия.

"Поэтому следующим шагом будет встретиться с ними опять на определенном этапе, собрав правильных людей, и приступить к определению того, что потребуется от России, чтобы прекратить конфликт", – добавил американский госсекретарь.

Кроме того, ту же тему Штаты хотят обсудить с Украиной, подчеркнул Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что движение к урегулированию украинского конфликта довольно быстрое. Американский лидер подчеркнул, что считает своим приоритетом прекращение огня на Украине и, в конечном счете, достижение постоянного мира.

Кроме того, Трамп отмечал, что ведет серьезные переговоры с Владимиром Путиным относительно завершения украинского конфликта.