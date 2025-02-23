Advance: Макрон и Стармер обсудят с Трампом план отправки 30 тысяч военных на Украину

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон разработали план по отправке на Украину 30 тысяч миротворцев. Об этом пишет издание Advance.

Согласно данным издания, Макрон и Стармер намереваются посетить США, чтобы предложить этот план лично американскому президенту Дональду Трампу.

"Трамп не так наивен. Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить", – отмечается в материале.

Кроме того, эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что план европейских лидеров выглядит противоречивым и не способствующим миру, а предлагаемые меры могут лишь усугубить ситуацию.

Ранее участники экстренного саммита стран Евросоюза отмечали, что Украина заслуживает "мира через силу". Однако, по словам премьер-министра Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких официальных решений по Украине.

Кроме того, СМИ писали, что в ходе саммита между лидерами европейских государств возникли разногласия, так как они не смогли прийти к общему мнению об отправке войск на территорию Украины.

Германия, Италия, Польша и Испания не хотят отправлять свои силы на Украину, в то время как Великобритания выразила поддержку отправке войск, утверждают журналисты.

