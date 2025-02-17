17 февраля, 23:22Политика
Лидеры ЕС подтвердили на саммите в Париже, что "Украина заслуживает мира через силу"
Фото: AP/Aurelien Morissard
На экстренном саммите ЕС в Париже лидеры европейских стран подтвердили, что Украина заслуживает "мира через силу". Об этом по итогам встречи написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей соцсети X.
"Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, который уважает ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и обеспечивает надежные гарантии безопасности", – высказалась она.
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита подчеркнул, что на нем не было принято никаких официальных решений по Украине.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже сделают все возможное для недопущения мирного разрешения украинского конфликта. Он отметил, что в Париже встретятся те, кто в последние три года "постоянно подливал масла в огонь войны на Украине".
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