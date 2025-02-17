Сийярто заявил, что участники саммита в Париже не хотят мира на Украине

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Участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже, который пройдет 17 февраля, сделают все возможное для недопущения мирного разрешения украинского конфликта. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто во время своего визита в Казахстан, сообщает ТАСС.

По словам министра, в Париже встретятся те, кто в последние три года "постоянно подливал масла в огонь войны на Украине". Эти государства стоят на стороне конфликта, они же поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе и "увеличивали эскалацию войны", сказал Сийярто.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о своем намерении поучаствовать в саммите в Париже. Он пообещал не допустить, чтобы судьба Украины решалась за закрытыми дверями.

Он также считает, что Европа оказывала Украине больше поддержки, чем США, поэтому мнение европейских стран по поводу урегулирования украинского конфликта обязательно спросят.