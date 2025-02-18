FT: в ЕС возникли разногласия из-за отправки войск на Украину

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В ходе экстренного саммита в Париже между лидерами европейских государств возникли разногласия, так как они не смогли прийти к общему мнению об отправке войск на территорию Украины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, Германия, Италия, Польша и Испания не хотят отправлять свои силы на Украину, в то время как Великобритания выразила поддержку отправке войск.

Кроме того, Франция поддержала идею отправки миротворческих сил после прекращения огня. Они будут размещены на значительном удалении от линии соприкосновения сторон, пишет СМИ.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже сделают все возможное для недопущения мирного разрешения украинского конфликта.

В рамках саммита лидеры европейских стран подтвердили, что Украина заслуживает "мира через силу". При этом премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что на саммите не было принято никаких официальных решений по Украине.