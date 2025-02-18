Sole 24 Ore: премьер Италии Мелони разочаровалась саммитом в Париже по Украине

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони разочаровалась саммитом европейских стран в Париже по вопросу помощи Украине. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore.

По данным издания, глава итальянского кабмина обратила внимание на то, что саммит посетили не все ведущие политические функционеры Европы.

Кроме того, Мелони выразила протест прибывшим на переговоры лидерам стран Европы по поводу учреждения "антитрамповского формата". По словам премьер-министра, президент США Дональд Трамп прикладывает усилия по завершению кризиса на Украине, а политики других государств должны оказать ему в этом помощь.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже сделают все возможное для недопущения мирного разрешения украинского конфликта. Он отметил, что там встретятся те, кто в последние три года "постоянно подливал масла в огонь войны на Украине".

Вместе с тем в рамках саммита лидеры европейских стран подтвердили, что Украина заслуживает "мира через силу". При этом премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что на саммите не было принято никаких официальных решений по Украине.

