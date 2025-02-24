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24 февраля, 06:59

Политика

Шойгу отправился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отправился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ сообщает ТАСС.

"24 февраля 2025 года Шойгу во главе межведомственной делегации вылетел в эти страны. Визит продлится до 28 февраля", – указано в сообщении.

Шойгу будет участвовать в переговорах по ключевым вопросам двусторонних отношений, среди которых темы безопасности и обороны, а также развитие сотрудничество. Стороны также обсудят актуальные международные и региональные проблемы, обменявшись мнениями по этим вопросам.

Ранее в Турции подтвердили, что ожидают приезда главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Последняя прибудет в страну примерно 26–27 февраля. При этом пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.

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