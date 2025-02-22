Лавров посетит Тегеран с официальным визитом в ближайшие дни

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни, рассказал представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи, слова которого приводит Fars.

"Визит министра иностранных дел России в Тегеран пройдет в рамках продолжающихся консультаций между исламской республикой и РФ по вопросам двусторонних отношений, а также региональной и международной повесток, – объяснил он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с Владимиром Путиным возможность введения безвизового режима между странами.

Также лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В документе намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.