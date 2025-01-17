Иран обсудил с РФ введение безвизового режима между странами

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с Владимиром Путиным возможность введения безвизового режима между странами. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

Пезешкиан выразил уверенность, что этот вопрос будет обсуждаться и далее.

В феврале 2024 года Иран предложил России отменить визы для поездок ученых двух стран. По словам иранского советника посольства в РФ Хади Гударзи, речь идет об ученых и профессорах, которые являются сотрудниками университетов.

До этого глава МИД России Сергей Лавров перечислил страны, которые считает близким окружением России. Среди них он отметил Иран.

