Лавров назвал Иран, Турцию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию близким окружением РФ

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Глава МИД России Сергей Лавров перечислил страны, которые считает близким окружением России, сообщает RT.

По его словам, это страны Ближнего Востока, в частности Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Также министр отметил, что развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Кроме того, наилучший период в истории переживают отношения России и Китая, уточнил Лавров.

Ранее сообщалось, что отношения РФ и Австралии находятся в самой низкой точке на фоне присоединения Канберры к антироссийским санкциям Запада. В Москве надеются, что власти Австралии пересмотрят свою линию.

В декабре 2023 года власти Австралии расширили список антироссийских санкций, включив в него еще 13 россиян. Под ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку возможных активов, подпали ряд руководителей Следственного комитета (СК) России, а также сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры и судов.

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