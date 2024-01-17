В МИД РФ оценили отношения с Австралией

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Отношения РФ и Австралии находятся в самой низкой точке на фоне присоединения Канберры к антироссийским санкциям Запада. В Москве надеются, что власти Австралии пересмотрят свою линию, сообщается на сайте МИД РФ.

Ведомство уточнило, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко провел встречу с назначенным послом Австралии в Москве Джоном Гирингом. Они обсудили актуальные вопросы отношений стран.

"Выражена надежда на то, что австралийские власти пересмотрят эту пагубную линию, идущую вразрез с интересами наших народов, задачами строительства процветающего и безопасного Азиатско-Тихоокеанского региона", – отмечается в сообщении.

В декабре 2023 года власти Австралии расширили список антироссийских санкций, включив в него еще 13 россиян. Под ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку возможных активов, подпали ряд руководителей Следственного комитета (СК) России, а также сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры и судов.

19 мая Австралия объявила об очередном пакете антироссийских санкций. Как тогда заметили в посольстве РФ в стране, санкции не помешают России устранять угрозы своей национальной безопасности, которая исходит от НАТО и Киева.

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