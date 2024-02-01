Иран предложил отменить визы для российских ученых

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Иран предложил России отменить визы для поездок ученых двух стран. Об этом сообщил советник посольства Ирана в РФ Хади Гударзи, передает ТАСС.

По его словам, речь идет об ученых и профессорах, которые являются сотрудниками университетов. Отмечается, что в настоящий момент идет работа по данному вопросу.

"С нашими коллегами в МИД России поговорим об этом", – подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров перечислил страны, которые считает близким окружением России. Среди них он отметил Иран.

До этого прошла встреча глав оборонных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Мохаммада Аштиани. Они обсудили сотрудничество стран в военной и военно-технической областях.

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