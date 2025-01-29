Делегация РФ провела переговоры с новым руководством Сирии

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Российская межведомственная делегация провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

Встреча длилась около трех часов. На переговорах также присутствовали министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и глава Минздрава Махер аш-Шараа.

"Встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация в стране", – отметил Богданов.

Российские дипломаты в рамках переговоров подчеркнули традиционно дружественный характер отношений со времен обретения Сирией независимости после Второй мировой войны, обсудили вопросы торгово-экономических связей и прочего взаимовыгодного сотрудничества с Сирией.

Делегация РФ также выразила готовность в неизменной поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета республики, заявила о необходимости решать проблемные вопросы в стране через инклюзивный политический диалог, политический процесс с участием всех политических сил страны и этноконфессиональных групп.

Стороны договорились о проведении дополнительных консультаций касательно дальнейшей судьбы российских военных баз в Сирии. На данный момент изменений в российском присутствии в республике нет, подчеркнул Богданов. По его словам, вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ, чисто технический.

В заключение Богданов сообщил, что Россия будет рада видеть в Москве нового главу МИД Сирии.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря прошлого года. Тогда экс-президент страны Башар Асад покинул пост президента страны и улетел из Сирии в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.