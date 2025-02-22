22 февраля, 05:34Политика
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко в ближайшие дни
Фото: 123RF/dgcampillo
Турция ожидает визита главы МИД России Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на источники сообщил проправительственный телеканал A Haber.
"Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля – председатель Совета Федерации Матвиенко", – передал телеканал.
По данным A Haber, пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.
Ранее Лавров прилетел в Йоханнесбург на встречу глав МИД G20 20 февраля. В первый день саммита он пожал руку главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, также его поприветствовали коллеги из Алжира и Турции. Ранее представители некоторых европейских стран, включая скандинавские, игнорировали Россию на таких мероприятиях.
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