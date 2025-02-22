Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко в ближайшие дни

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Турция ожидает визита главы МИД России Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на источники сообщил проправительственный телеканал A Haber.

"Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля – председатель Совета Федерации Матвиенко", – передал телеканал.

По данным A Haber, пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.

Ранее Лавров прилетел в Йоханнесбург на встречу глав МИД G20 20 февраля. В первый день саммита он пожал руку главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, также его поприветствовали коллеги из Алжира и Турции. Ранее представители некоторых европейских стран, включая скандинавские, игнорировали Россию на таких мероприятиях.

