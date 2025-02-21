NYT: госсекретарь Рубио допустил ослабление антироссийских санкций

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Госсекретарь США Марко Рубио допустил ослабление антироссийских санкций в случае, если Россия начнет совершать предпочтительные Вашингтону шаги. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на беседу Рубио с дипломатами.

По словам госсекретаря, администрация главы Штатов Дональда Трампа не будет снимать санкции с РФ без заметных изменений поведения Москвы, указало издание.

Ранее Рубио рассказал, что в рамках встречи США и России в Эр-Рияде вопрос снятия санкций не обсуждался, поскольку дискуссии пока не достигли такой стадии.

Кроме того, Штаты готовы как к смягчению, так и к ужесточению санкций в отношении России, говорил американский министр финансов Скотт Бессент.

Между тем глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ведет переговоры с США по поводу возможного снятия части западных санкций.