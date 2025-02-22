Захарова подтвердила визит Лаврова в Иран в ближайшее время

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МИД РФ подтверждает, что глава ведомства Сергей Лавров посетит Иран в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Да, такой визит запланирован в ближайшее время. Мы объявим официально дату чуть позже", – цитирует ее ТАСС.

Ранее о визите Лаврова в Тегеран сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи.

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с Владимиром Путиным возможность введения безвизового режима между странами.

Также лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В документе намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.

