22 февраля, 21:06Политика
Захарова подтвердила визит Лаврова в Иран в ближайшее время
Фото: kremlin.ru
МИД РФ подтверждает, что глава ведомства Сергей Лавров посетит Иран в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"Да, такой визит запланирован в ближайшее время. Мы объявим официально дату чуть позже", – цитирует ее ТАСС.
Ранее о визите Лаврова в Тегеран сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи.
Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с Владимиром Путиным возможность введения безвизового режима между странами.
Также лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В документе намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.