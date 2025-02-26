Президент Индонезии Субианто назвал Путина своим лучшим другом

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Президент Индонезии Прабово Субианто назвал Владимира Путина своим лучшим другом на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-офис индонезийского лидера.

Глава Индонезии встретился с Шойгу во дворце в Джакарте. При встрече он поприветствовал секретаря российского Совбеза и выразил ему благодарность за визит. Президент отметил, что очень рад встрече со "старым другом".

"Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?" – сказал он.

В рамках рабочего визита Шойгу во главе межведомственной делегации планирует посетить также Малайзию. Он будет участвовать в переговорах по ключевым вопросам двусторонних отношений, среди которых темы безопасности и обороны, а также развитие сотрудничество. Стороны также обсудят актуальные международные и региональные проблемы, обменявшись мнениями по этим вопросам.