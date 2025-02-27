Премьер-министр Малайзии принял приглашение Путина посетить Россию

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с благодарностью принял предложение Владимира Путина посетить Россию. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

"Я передал премьер-министру приглашение нашего президента. Он его принял с благодарностью", – цитирует его ТАСС.

Шойгу находится с рабочим визитом в Малайзии, где примет участие в переговорах по ключевым вопросам двусторонних отношений, среди которых темы безопасности и обороны, а также развитие сотрудничества. Стороны также обсудят актуальные международные и региональные проблемы, обменявшись мнениями по этим вопросам.

В декабре прошлого года Малайзия согласилась стать государством – партнером БРИКС, получив соответствующее официальное пригласительное письмо в середине ноября.

Между тем президент Индонезии Прабово Субианто назвал Путина своим лучшим другом на встрече с Шойгу. Он поприветствовал секретаря российского Совбеза и выразил ему благодарность за визит. Президент отметил, что очень рад встрече со "старым другом".

