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00:41

Политика

Малайзия согласилась стать страной-партнером БРИКС

Фото: 123RF/swissmacky

Малайзия согласилась стать государством-партнером БРИКС. Об этом сообщил посол страны в Москве Чеонг Лун Лай.

Он уточнил, что государство получило соответствующее официальное пригласительное письмо в середине ноября.

"И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения", – приводит слова дипломата ТАСС.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от американского доллара.

В ответ на это в Китае заявили, что продолжат укреплять сотрудничество в рамках БРИКС. Как отметили в Пекине, это необходимо для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики.

Экономисты подводят итоги саммита БРИКС

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