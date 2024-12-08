Малайзия согласилась стать страной-партнером БРИКС

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Малайзия согласилась стать государством-партнером БРИКС. Об этом сообщил посол страны в Москве Чеонг Лун Лай.

Он уточнил, что государство получило соответствующее официальное пригласительное письмо в середине ноября.

"И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения", – приводит слова дипломата ТАСС.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от американского доллара.

В ответ на это в Китае заявили, что продолжат укреплять сотрудничество в рамках БРИКС. Как отметили в Пекине, это необходимо для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики.