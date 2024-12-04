Расчеты в цифровых единицах станут частью планируемой инвестиционной платформы БРИКС

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Расчеты в цифровых единицах могут стать частью планируемой инвестиционной платформы БРИКС, заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Речь идет не просто о создании цифровых систем расчетов – мы в рамках БРИКС предложили партнерам, и в целом это поддержано, создание цифровой инвестиционной платформы, частью которой должны быть и расчеты в цифровых единицах", – пояснил глава государства.

В конце ноября президент подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Исходя из него она теперь признается имуществом, в частности, это относится и к валюте, используемой для внешнеторговых расчетов "в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций".

Между тем цифровой рубль планируют начать использовать при расчете федерального бюджета России со следующего года. Путин также ожидает, что с 1 июля возможности электронной валюты будут распространены в масштабе всей страны.