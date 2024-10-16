В АБР заявили, что банки готовы принять участие в эксперименте с криптовалютами

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Российские кредитные организации хотели бы принять участие в эксперименте с цифровыми валютами, сообщил в интервью газете "Известия" глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков.

Глава ассоциации подчеркнул, что несколько ведущих банков всегда стараются тестировать новые технологии на случай, если эксперимент приведет к созданию нового продукта. По словам Козлачкова, недавно принятые законы фактически легализовали только майнинг, но все остальные операции с криптовалютами будут проводиться в экспериментально-правовом режиме.

"Это современная цифровая инфраструктура, ее просто нужно спокойно запускать и ограничивать возможные риски", – сказал Козлачков.

Он добавил, что если власти допустят к торговле цифровыми валютами юрлиц, то нужно будет прописать, как такой актив должен быть зарезервирован, какую долю он может составлять по сравнению с другими активами и так далее.

Что касается физлиц, россиян можно будет либо допустить к торгам криптовалютами по стандарту квалифицированного инвестора, либо создать новые, более жесткие специализированные критерии. По его словам, это позволит снять все риски.

"Это обычные моменты, которые решаются в банковской сфере. И работать с ними мы умеем", – заключил Козлачков.

В августе Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. С ноября для осуществления этой деятельности придется соблюдать ряд правил, включая вхождение в специальный реестр либо не расходуя установленные лимиты энергопотребления.

Помимо этого, российский президент позволил с 1 сентября этого года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.