03 декабря, 13:25Политика
Пекин отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
Фото: depositphotos/denisismagilov
Китай продолжит укреплять сотрудничество в рамках БРИКС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.
Представитель ведомства прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа о введении пошлин для всех стран – участниц БРИКС.
Он подчеркнул, что это необходимо для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики. Линь Цзянь добавил, что странам БРИКС нужна открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. При этом они не участвуют в блоковой конфронтации и не нацеливаются на третьи стороны.
Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявлял ранее Владимир Путин, так как данный вопрос еще не созрел. При этом сотрудничество в рамках объединение не направлено против доллара и прочих валют, уточнял Песков.