Пекин отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

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Китай продолжит укреплять сотрудничество в рамках БРИКС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Представитель ведомства прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа о введении пошлин для всех стран – участниц БРИКС.

Он подчеркнул, что это необходимо для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики. Линь Цзянь добавил, что странам БРИКС нужна открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. При этом они не участвуют в блоковой конфронтации и не нацеливаются на третьи стороны.

Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявлял ранее Владимир Путин, так как данный вопрос еще не созрел. При этом сотрудничество в рамках объединение не направлено против доллара и прочих валют, уточнял Песков.

