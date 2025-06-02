МИД Северной Кореи раскритиковал доклад западных стран о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

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МИД КНДР считает новый доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, посвященный сотрудничеству России и Северной Кореи, провокацией и нарушением принципа суверенного равенства государств, сообщает ЦТАК.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что опубликованный 29 мая доклад был сфабрикован, а сама группа мониторинга за соблюдением санкций не имеет легитимных оснований для существования, так как она нарушает принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела независимых стран.

Также в МИД добавили, что все 11 стран – членов группы изначально враждебно настроены по отношению к КНДР и России.

"Никто не наделял США и их послушных союзников полномочиями давать оценку легитимным отношениям между суверенными государствами", – сказано в заявлении МИД Северной Кореи.

В КНДР отметили, что военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы осуществляется в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и Уставом ООН.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР вступил в силу 4 декабря 2024 года. Тогда в ЦТАК отметили, что отношения между двумя странами, основанные на этом Договоре, гарантируют международную стратегическую стабильность и ускорят формирование справедливого многополярного миропорядка.

Владимир Путин отмечал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи.