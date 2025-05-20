В Верховной раде хотят признать КНДР "страной-агрессором"

Фото: depositphotos/creisinger

В Верховной раде хотят признать КНДР "государством-агрессором", сообщил один из авторов соответствующего законопроекта, украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в телеграм-канале.

По его словам, Рада также планирует обратиться в международные организации, чтобы усилить санкции против КНДР и признать статус "страны-агрессора".

Ранее Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.

Глава государства отметил, что в КНДР действовали из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа, подчеркнул Путин.

В Госдуме, в свою очередь, предложили установить мемориал военным КНДР за помощь в Курской области.

По словам главы партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова, участие военнослужащих Северной Кореи в боях за Курскую область символизирует не просто новую главу в истории добрососедских отношений России и КНДР, но и является яркой иллюстрацией формирования многополярного мира и готовности участников этого процесса защищать свои интересы перед внешними угрозами.