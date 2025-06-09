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Российские железные дороги (РЖД) возобновят прямое сообщение Пхеньян – Москва с 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, беспересадочные рейсы Пхеньян – Хабаровск будут вновь запущены с 19 июня.

Международные поездки по этим двум направлениям станут доступны благодаря договоренностям РЖД и министерства железных дорог КНДР.

Между российской и северокорейской столицами предусмотрены 2 рейса в месяц. Поезд из Пхеньяна в Москву будет отправляться 3-го и 17-го числа каждого месяца с прибытием 11-го и 25-го числа соответственно. В обратном направлении поезда начнут движение 12-го и 26-го числа и прибудут 20-го и 4-го числа.

"Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров, а время в пути – 8 суток", – уточнила пресс-служба РЖД.

В пути поезд совершит остановки на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и других.

Между Хабаровском и Пхеньяном поезд будет курсировать 1 раз в месяц. Отправление из российского города запланировано на 21-е число месяца с прибытием в северокорейскую столицу 23-го числа, а в обратном направлении состав будет выезжать 19-го числа и прибывать 21-го числа.

"Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР", – говорится в сообщении.

Билеты можно будет приобрести уже в ближайшее время в железнодорожных кассах. При этом покупку можно совершить за 60 дней до отправления.

Кроме того, между Россией и КНДР появится автомобильный мост, который пройдет через реку Туманную. Как отмечал председатель российского правительства Михаил Мишустин, данное сооружение символизирует стремление государств к укреплению дружественных и добрососедских отношений, а также к увеличению межрегионального сотрудничества.