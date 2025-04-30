Мишустин дал старт строительству моста между РФ и КНДР

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт строительству автомобильного моста, который пройдет через реку Туманную и соединит РФ и КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония, посвященная началу возведения моста, прошла по видеосвязи в присутствии председателя кабмина КНДР Пак Тхэ Сона.

"Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его (моста – Прим. ред.) значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи", – заявил Мишустин.

По его словам, данный мост символизирует стремление государств к укреплению дружественных и добрососедских отношений, а также к увеличению межрегионального сотрудничества.

Вместе с тем председатель правительства заявил, что Москва и Пхеньян формируют фундамент для более тесного сотрудничества между странами, создают путь для открытого и плодотворного диалога, для сближения народов, увеличения количества поездок и встреч, обмена новыми впечатлениями, знакомства с историей и традициями.

В конце прошлого года Российские железные дороги (РЖД) возобновили пассажирское железнодорожное сообщение с КНР и КНДР. В частности, были возобновлены международные поезда от Хасана до Тумангана в сторону КНДР. Поезд отправляется 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.