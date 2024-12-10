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РЖД возобновили пассажирское железнодорожное сообщение с КНР и КНДР, пишет пресс-служба холдинга.

В частности, возобновлены международные поезда из Гродекова до Суйфэньхэ и обратно в сторону Китая, а также от Хасана до Тумангана в сторону КНДР соответственно. Поезд в Китай будет курсировать каждый день с 15 декабря, а состав до КНДР вернется в расписание 16-го числа и сможет отправляться 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Пассажирское сообщение с КНР и с КНДР было временно приостановлено в 2020 году. Сейчас по этим маршрутам осуществляются только грузовые перевозки, так же как и на северокорейском направлении.

В это же время РЖД с мая по сентябрь 2024 года перевезли свыше 569 миллионов человек, что на более 7% выше аналогичных показателей 2023 года. Самыми популярными направлениями стали Анапа, Сочи, Новороссийск и Кисловодск, а также Крымское побережье.

