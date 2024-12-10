Быстрый интернет в ж/д поездах может появиться в 2026 году

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Быстрый интернет в железнодорожных поездах между станциями может появиться с 2026 года, когда запустят четыре соответствующих спутника, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.

Спутники должен запустить "Роскосмос". Они составят так называемую высокоэллиптическую орбиту, которая позволит обеспечить быстрый интернет, отметил министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

В 2027 году в России будет насчитываться 270 спутников, которые будут находиться на низкой орбите. Они позволят обеспечить условный доступ к высокоскоростному интернету в любой точке страны, включая самолеты и поезда, подытожил Шадаев.

Между тем в России могут выделить радиочастоты для появления Wi-Fi в самолетах, кораблях и поездах. К использованию предлагаются спутниковые системы "СКИФ" и "Экспересс-РВ", которые разрабатывает "Роскосмос".

Также планируют задействовать проект ООО "Бюро 1440" по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных.

При этом, отметили в РЖД, пассажиры уже могут использовать Wi-Fi в поездах дальнего следования "Сапсан" и "Ласточка", а также в фирменных поездах "Федеральной пассажирской компании". Поэтапно расширяется пул поездов с доступом в интернет через Wi-Fi.