"Известия": в РФ могут выделить радиочастоты для Wi-Fi в самолетах, кораблях и поездах

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В России могут выделить радиочастоты для появления Wi-Fi в самолетах, кораблях и поездах. Госкомиссия планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в IV квартале 2024 года, сообщает газета "Известия".

В ответе замминистра Дмитрия Угнивенко главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову отмечается, что речь идет о радиочастотах Ku- и Ka-диапазонов. Это позволит обеспечить высокоскоростной доступ к интернету на транспорте по всей стране.

К использованию предлагаются спутниковые системы "СКИФ" и "Экспересс-РВ", которые разрабатывает "Роскосмос". Также планируют задействовать проект ООО "Бюро 1440" по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных.

При этом, отметили в РЖД, пассажиры уже могут использовать Wi-Fi в поездах дальнего следования "Сапсан" и "Ласточка", а также в фирменных поездах "Федеральной пассажирской компании". Поэтапно расширяется пул поездов с доступом в интернет через Wi-Fi.

Как рассказал Нилов, он направил обращение в министерство с вопросом о возможных сроках появления Wi-Fi на транспорте. В ответе Минтранса говорится, что предоставление такой услуги в самолетах сопряжено с установкой сложной и дорогостоящей системы спутниковой связи.

"Помимо этого, для доступа в интернет потребуется договор с операторами спутниковой связи, однако данные услуги в сфере авиации в основном предоставляются зарубежными провайдерами", – уточняется в ответе.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщал, что предоставление Wi-Fi на борту отечественных самолетов станет повсеместным в 2028 году. Он уточнил, что это будет возможно после запуска спутниковой группировки.

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, в свою очередь, сообщил, что Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027–2028 годах. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы пассажиры могли использовать эту технологию бесплатно.