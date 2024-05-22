Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году

22 мая, 10:42Транспорт
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Предоставление Wi-Fi на борту отечественных самолетов станет повсеместным в 2028 году. Об этом ТАСС заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР – 2024.
Говоря о предоставлении Wi-Fi на российских самолетах, он уточнил, что это будет возможно после запуска спутниковой группировки.
Ранее сообщалось, что развертывание орбитальной группировки малых космических аппаратов "Грифон" начнется в этом году с запуска четырех экспериментальных образцов. Основную группировку запустят в период с 2025 по 2026 год, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Всего планируется запустить на орбиту 136 аппаратов, которые с высокой интенсивностью будут передавать информацию о любой территории РФ и всего мира. Система предусматривает широкую и углубленную наземную часть приема и обработки сведений.
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