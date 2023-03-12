Более 80 тыс раз пассажиры подключились к Wi-Fi с момента полноценного запуска БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 80 тысяч раз пассажиры подключились к бесплатному Wi-Fi с момента полноценного запуска Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ), сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что общий трафик с 1 марта составил больше 10 терабайт данных.

"Бесперебойный доступ в интернет на БКЛ обеспечивают больше 200 базовых станций. Только в первый день полного запуска движения к сети MT_FREE подключился каждый 11-й пассажир", – сообщили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что подключение к бесплатному Wi-Fi в метрополитене стало проще. Теперь пассажирам при пересадке с одной линии на другую не нужно повторно проходить авторизацию.

"Мы совершенствуем и расширяем внедрение лучших цифровых сервисов в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергей Собянина. Привычный для москвичей бесплатный Wi-Fi заработал во всех вагонах метро на БКЛ с первых же дней", – сказал заммэра Максим Ликсутов.

Ликсутов рассказал, что общий объем скачанных данных превысил 1500 гигабайт. Кроме того, бесплатный Wi-Fi доступен пассажирам не только в метрополитене, но и на других видах городского столичного транспорта.

Граждане могут в пути оставаться на связи, решать рабочие вопросы, а также смотреть видео и слушать музыку, заключил заммэра.

1 марта этого года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей БКЛ. В этот день заработали новые девять станций столичного метрополитена: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



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