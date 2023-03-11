Собянин рассказал об интересных фактах и особенностях БКЛ метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Большая кольцевая линия столичного метро, протяженность которой составляет 70 километров, является самым большим метрокольцом в мире, однако это не единственный ее рекорд. О выдающихся особенностях БКЛ рассказал Сергей Собянин.

"Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших в мире проектов в метростроении. Работа была проделана колоссальная. <...> Это самое длинное метрокольцо в мире", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что протяженность линии в однопутном исчислении составляет 143 километра, что превышает расстояние от Москвы до Серпухова. А один поезд БКЛ в среднем проезжает за сутки 450 километров – расстояние до Нижнего Новгорода. При этом полный круг занимает около 90 минут.

БКЛ может похвастаться и другими масштабами. Например, площадь всех трех депо линии составляет порядка 44,5 гектаров, что больше 62 футбольных полей вместе взятых. А общая протяженность уложенных на линии кабелей достигает 25 тысяч километров, они могли бы обогнуть больше половины земли.

Кроме того, на одном из этапов строительства большого кольца был введен участок из 10 станций от "Мневников" до "Каховской". Его длина – 20 километров. Это самый протяженный участок метро, когда-либо открытый в Москве в один день.

Среди других интересных фактов мэр перечислил, следующие:

самый длинный эскалатор БКЛ расположен на станции "Марьина Роща" – его протяженность 130 метров;

в тоннелях под "Москвой-Сити" поезда ходят по специальной амортизированной плите, чтобы снизить вибрации на поверхности;

на станции "ЦСКА" каждая скульптура весит порядка 1,5 тонны;

а на станции "Электрозаводская" находится панно длиной 163 метра и высотой семь, самое большое в столичном метро.

Кольцевая линия стала свободнее примерно на четверть после открытия БКЛ

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. За первые пять дней после открытия москвичи совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.

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