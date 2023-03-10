Бочкарев: при отделке станций БКЛ были использованы уникальные для метростроения материалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Индивидуальный архитектурный облик многих станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена создали благодаря использованию нестандартных отделочных материалов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции "Терехово" использовали стеклофибробетон, который повышает художественную выразительность объекта.

"На "Воронцовской" и "Новаторской" впервые в истории столичной подземки применен искусственный камень – кварцевый агломерат. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и прочностью, а также позволяет задействовать при отделке много цветов", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.

Также во время отделки станций применили около 10 видов натурального камня. При облицовке стен использовали саянский и полоцкий мрамор и темно-коричневый балтийский гранит. При отделке стен и полов прибегли к габбро и лабрадориту.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что для отделки потолков брали панели из алюминия, нержавеющей стали и матовые панели терраццо.

"На станции "Новаторская" в качестве отделочного материала потолка впервые в столичном метро было применено стекло. Подвесной потолок состоит из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой трех оттенков оранжевого цвета", – добавил он.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В эксплуатацию ввели девять последних станций большого кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о трех станциях БКЛ, оформление которых выполнено в стиле лофт. Речь идет о станциях "Савеловская", "Марьина Роща" и "Рижская". Чтобы тюбинги на станциях БКЛ оставались в надлежащем состоянии как можно дольше, их окрасили в три слоя. Кроме того, на них установили названия станций и схемы линии.

Специалисты подвели итоги первых 10 дней работы БКЛ столичного метро

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