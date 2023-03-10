Переход между станциями "Электрозаводская" двух линий московского метро пройден на 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проходка подземного пешеходного тоннеля между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро завершена на 90%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

"Сооружение подземного коридора длиной 95,5 метра под железной дорогой Казанского направления – самая сложная часть будущей подземной пересадки между станцией БКЛ и синей веткой", – отметил Бочкарев.

По его словам, проходка ведется горным способом, параллельно специалисты монтируют тюбинговую обделку тоннеля. Вскоре там приступят к монолитным работам.

Отмечается, что после открытия коридора пассажирам при пересадке с БКЛ на Арбатско-Покровскую линию придется спускаться на эскалаторе, поскольку разница в глубине залегания станций составляет 20 метров. Для маломобильных горожан там предусмотрят лифт.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. Перед этим специалисты Мосгосстройнадзора провели на объектах БКЛ почти 1,5 тысячи проверок.

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