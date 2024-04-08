Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил реализовать в России комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной связи на автодорогах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Особое внимание президент поручил уделить магистралям, которые входят в состав международных транспортных коридоров. Соответствующую задачу должно реализовать российское правительство.

Доклад об итогах проделанной работы Путин ожидает от кабмина до 1 декабря 2024 года, далее – ежегодно.

До этого сообщалось, что дороги в России начнут покрывать сотовой связью на стадии их строительства. Необходимость такого решения была связана с тем, что некоторые мобильные операторы не могли покрывать дороги связью из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

