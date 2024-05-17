ДИТ Москвы увеличил пропускную способность городского Wi-Fi в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Скорость беспроводной сети Wi-Fi увеличилась в 52 столичных парках к началу прогулочного сезона. Теперь москвичи смогут с большим удобством пользоваться бесплатным интернетом, чтобы общаться, делиться фотографиями и слушать онлайн аудиогиды.

"Сейчас в зеленых зонах столицы установлено свыше 1,1 тысячи точек доступа", – добавил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

Он напомнил, что в летний сезон 2023 года жители столицы воспользовались беспроводной сетью Wi-Fi в московских парках более 1,7 миллиона раз, а лидером подключений стал Парк Горького. При этом активность фиксировалась еще и в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", а также в парках "Ходынское поле", "Сад будущего", "Сокольники" и на Северном речном вокзале.

Москвичи могут узнать, где находятся точки доступа городской сети Wi-Fi, на интерактивной карте, размещенной на портале mos.ru. К бесплатному Wi-Fi можно также подключиться в центре столицы, в библиотеках, домах культуры, спортивных учреждениях, автовокзалах и на других общественных пространствах. Общее количество действующих точек доступа в городе составляет порядка 26 тысяч.

Для подключения к городской сети необходимо выбрать в списке Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или СМС, а после нужно нажать кнопку "Войти в интернет". С помощью беспроводного интернета москвичи могут быть в курсе всех столичных событий, а также работать из любой точки города.

Ранее сообщалось, что сотовая связь пятого поколения будет работать на частотах диапазона 4,4–4,99 гигагерца в городах и густонаселенных районах России. По словам специалиста по частотному планированию сотовых сетей, связь 5G и 6G относится в России к перспективным технологиям. Это означает, что теперь указанный диапазон частот можно распределять между операторами.

