В Кремле заявили об отсутствии планов у Путина по посещению КНДР в ближайшее время

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У Владимира Путина пока нет планов посетить КНДР в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он добавил, что также в ближайшее время не ожидается визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению Путина для встречи с руководством КНДР. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с выполнением положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран.

В конце апреля председатель правительства России Михаил Мишустин дал старт строительству автомобильного моста, который пройдет через реку Туманную и соединит страну с КНДР. Церемония, посвященная началу возведения моста, прошла по видеосвязи в присутствии председателя северокорейского кабмина Пак Тхэ Сона.