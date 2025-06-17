КНДР отправит 6 тыс специалистов для восстановления Курской области

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Лидер КНДР Ким Чен Ын отправит для восстановления Курской области 6 тысяч специалистов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам визита в республику, передает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза.

В частности, в российский регион прибудут 1 тысяча саперов и 5 тысяч военных строителей, которые помогут восстановить разрушенную инфраструктуру.

По теме восстановления Курской области Шойгу и Ким Чен Ын также общались 4 мая. В ходе переговоров они обсудили сохранение памяти о подвиге корейских воинов, которые принимали участие в освобождении региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои с украинской армией на территории субъекта шли с 6 августа 2024 года. В апреле 2025-го ВС РФ смогли завершить операцию по полному освобождению области. Лидер Северной Кореи подтвердил, что бойцы КНДР принимали участие в операции.

В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии за помощь в освобождении региона. Президент России отметил, что в КНДР действовали из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества.