Хинштейн: с начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей

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В Курской области 288 мирных жителей погибли и 791 человек пострадал с августа прошлого года, когда начались боевые действия в регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора субъекта Александр Хинштейн.

По данным министерства здравоохранения России, на которые ссылается чиновник, с августа были госпитализированы 430 человек.

При этом, по словам Хинштейна, еще не все тела погибших удалось вывезти с приграничных территорий. Врио главы региона рассказал о кадрах, на которых российские военнослужащие в подвале освобожденного села Русское Поречное обнаружили тела "замученных и зверски убитых" мирных граждан.

Хинштейн также рассказал, что факты пыток и расстрела мирных жителей продолжают фиксироваться после освобождения Курской области. По его словам, уже было возбуждено 479 уголовных дел. Он уточнил, что ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданским объектам, в результате чего люди получают ранения или погибают.

Врио губернатора региона добавил, что продолжает встречаться с жителями приграничья, в том числе с теми, кого эвакуируют из недавно освобожденных населенных пунктов. Он признался, что некоторые сообщают ему "душераздирающие и страшные вещи". Например, мужчина заявил Хинштейну, что его 7-летний сын, находясь в больнице, погиб от действий ВСУ в день своего рождения.

В ночь на среду, 30 апреля, украинские военные атаковали дронами пригород Рыльска. В результате повреждения получили несколько жилых домов и детский сад. Кроме того, трое жителей Курской области получили ранения. Пострадавшие были доставлены в Рыльскую больницу.

