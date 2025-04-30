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01:24

Происшествия

В результате атаки дронов ВСУ пострадали трое жителей Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое жителей Курской области получили ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Атака была совершена на пригород Рыльска. Повреждения получили несколько жилых домой и детский сад. В результате чего 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол.

Пострадавшие были доставлены в Рыльскую больницу. Еще один пострадавший 50-летний мужчина от госпитализации отказался, ему была оказана медицинская помощь на месте.

Ранее, 29 апреля, ВСУ обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате чего пострадали 17 человек, в том числе четырехмесячный ребенок и пять сотрудников МВД по республике.

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