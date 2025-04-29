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29 апреля, 20:38

Происшествия

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 17

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 17. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

В числе тех, кто получил ранения, фигурируют четырехмесячный ребенок и пять сотрудников МВД по республике.

Изначально сообщалось о 16 гражданах, которые получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке. Мэр города Иван Приходько уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшие правоохранители получили легкие травмы, уточняли в МВД по ДНР. Их госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

Также из-за удара ВСУ по Горловке были повреждены многоэтажные здания.

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