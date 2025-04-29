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29 апреля, 11:28

Происшествия

Два человека погибли при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Два человека погибли после удара украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака дрона по движущейся машине на участке автодороги Грайворон – Илек-Пеньковка была целенаправленной. В этот момент в салоне находились 5 человек, из которых 2 скончались до приезда врачей.

"От имени всех белгородцев и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Мы разделяем с вами всю тяжесть утраты и скорбим вместе с вами", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Остальные трое с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями были доставлены в больницу № 2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней тяжести, добавил губернатор.

Под обстрел украинского беспилотника ранее также попал школьный автобус в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Атака была совершена, когда транспорт перевозил детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и проезжал переезд.

В результате пострадал мальчик 2007 года рождения. Он получил легкое ранение головы. Ему оказывается всесторонняя помощь.

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